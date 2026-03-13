سفارة الجزائر بقطر تعزي في وفاة المواطن “خوني شمس الدين”

قدمت سفارة الجزائر بالدوحة اليوم الجمعة تعازيها الخالصة إلى عائلة “خوني شمس الدين”، الذي وافته المنية أمس الخميس إثر سكتة قلبية.

وجاء في بيان السفارة أنه “ببالغ الحزن وعميق الأسى، وبقلوبٍ راضية بقضاء الله وقدره، تلقّت سفارة الجزائر بالدوحة نبأ وفاة المواطن الجزائري المقيم بالدولة المغفور له بإذن الله، “خوني شمس الدين”، الذي وافته المنية أمس الخميس”.

وأضاف البيان “وعلى إثر هذا المصاب الأليم، يتقدّم السفير صالح عطية، باسمه وأصالة عن كافة أعضاء طاقم السفارة، بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وأقاربه وذويه، راجين من الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم ذويه أهله جميل الصبر والسلوان”.

وأكدت السفارة في البيان ذاته تكفلها باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الإدارية ذات الصلة، ورافقت شقيق الفقيد منذ الوهلة الاولى.

كما قدّمت له الدعم والمساعدة اللازمة في هذه الظروف الأليمة، تجسيدًا لحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد الجالية الوطنية في السراء والضراء.