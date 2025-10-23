سفارة الجزائر في أبيدجان تشرع في إجراءات عودة أنصار اتحاد العاصمة العالقين

أكدت إدارة نادي اتحاد العاصمة أنها على تواصل مستمر مع السفارة الجزائرية في أبيدجان. من أجل إيجاد حل سريع لعودة المناصرين الثلاثة الذين تعذر عليهم الرجوع إلى أرض الوطن بعد مباراة الفريق الأخيرة.

وأوضحت الإدارة أن مسؤولي السفارة الجزائرية بأبيدجان تجاوبوا بسرعة كبيرة مع الوضع. وشرعوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتسوية القضية في أقرب الآجال، وضمان عودة المناصرين إلى ديارهم في أفضل الظروف.

كما أشارت إدارة اتحاد العاصمة إلى أنها تتابع الملف بشكل دقيق، وتبقى على اتصال دائم مع الجهات المعنية. مثمنةً في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة الجزائرية بأبيدجان، وحرصها على رعاية المواطنين الجزائريين المقيمين أو المسافرين.

وتقدمت إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة السفير إدريس بوعسيلة. وإلى سيد أحمد مساحي المسؤول عن الشؤون القنصلية، والمستشار حمزة خيراني، على تفانيهم وتعاونهم المثالي لتسهيل عودة مناصري الاتحاد إلى أرض الوطن.