سفارة الجزائر بمدغشقر تحذر رعاياها

حذرت سفارة الجزائر بأنتاناناريفو الجالية الجزائرية المقيمين في مدغشقر التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات وهذا نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها العاصمة الملغاشية.

وجاء في بيان السفارة عبر حسابها على فيسبوك “نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها العاصمة الملغاشية، تُوصي السفارة كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في مدغشقر بالتزام منازلهم وتفادي التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى”.

و”تؤكد السفارة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتبقى في تواصل دائم مع أفراد الجالية من أجل تقديم أي مساعدة أو توجيه عند الحاجة”.

كما “تدعو الجميع إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية حفاظًا على سلامتكم”.

وتشهد مدغشقر منذ أسابيع احتجاجات على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه.

وإقتحم متظاهرون في مدغشقر، اليوم السبت، ساحة 13 ماي في العاصمة أنتاناناريفو للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي، وسط مرافقة عسكرية.