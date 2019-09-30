سفن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تخضع لمراقبة صارمة

أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أن سفنها تخضع دوريا لعمليات مراقبة جد صارمة في مجال الأمن والسلامة.

وأوضح بيان للمؤسسة، أن السفن تخضع بشكل دوري لعمليات مراقبة جد صارمة من قبل مختلف الهيئات الوطنية والدولية.

وتخضع للمراقبة في مجال الأمن والسلامة وتتوفر على جميع الشهادات الدولية القانونية بخضوعها للتوقفات السنوية للصيانة والمراقبة.

وأضاف البيان، أن عمليات الصيانة تخضع لقوانين دولية صارمة صادقت عليها الجزائر وهي تتم بشكل دوري بالموانئ الأجنبية.

كما تتم عمليات الصيانة كذلك بالمصلحة الوطنية لحرس الشواطئ.

وعن أسباب تغيير إبحار سفينة طاسيلي 2 لرحلتها المنتظمة بين “وهران _ أليكانت” المبرمجة على الساعة 23 ليلا يوم 26 سبتمبر الأخير.

أشارت الشركة أنه في إطار مراقبة روتينية على متن طاسيلي 2 بمناسبة إبحارها في رحلة منتظمة بين وهران أليكانت يوم 26 سبتمبر، تم الكشف عن مشكل في أحد المبردات الأربعة للهواء الخاصة بمحركي الدفع.

ليتم تصليح العطب وتنظيم الرحلة وعودتها يوم الجمعة الفارط حسب البرنامج التجاري.