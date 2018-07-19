سفن كسر الحصار تبحر اليوم من إيطاليا نحو قطاع غزة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن سفن كسر الحصار التي انطلقت منتصف شهر ماي الماضي من شمال أوروبا تحت شعار “لأجل مستقبل عادل لفلسطين”.

تتهيأ للانطلاق اليوم الخميس، من ميناء “باليرمو” في جزيرة صقلية الإيطالية في الجزء الأخير من رحلتها باتجاه غزة.

وأكدت اللجنة أن هذه الرحلة محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة من 11 عاماً.

وللتأكيد على حق الفلسطينيين بحرية الحركة من وإلى وطنهم.

وأكدت اللجنة أن الخطة الأصلية لتحالف أسطول الحرية الدولي الذي ينظم هذه السفن.

كانت تقتصر فقط على حمل عشرات المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة على متنها من أنحاء العالم.

والذين يحملون بدورهم رسالة الحب والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال.

وتحت حصار لاإنساني يتعرض بسببه المدنيون في قطاع غزة لعقاب جماعي غير قانوني يهدد حياة مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.