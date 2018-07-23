سفيان بالغ يؤكد جاهزيته ويتوعد فريقه السابق

أكد المستقدم الجديد لشباب بلوزداد، سفيان بالغ، أنّ التحضيرات تسير على أحسن مايرام مع فريقه الجديد، متوعدا بالرد الموسم المقبل على من شكك في قدراته.

وصرح سفيان بالغ، لموقع “كووورة”: “تحضيرات الفريق تسير في ظروف عائلية جيدة، وكل اللاعبين عازمون على تحقيق انطلاقة موسم قوية”.

وأضاف: “التحاق المدرب توفيق روابح، سيقدم الإضافة اللازمة للفريق بالنظر لخبرته، وعلينا نحن اللاعبون تقديم يد المساعدة له”.

وبخصوص طريقة مغادرة فريقه السابق، مولودية الجزائر، صرح بالغ: “الجميع وقف على الإمكانيات التي أظهرتها رفقة المولودية الموسم المنصرم”.

وأضاف: “لم أكن أتوقّع أن أغادر الفريق بتلك الطريقة، وأقول لمن شكك في قدراتي أن موعدنا الموسم المقبل بألوان شباب بلوزداد”.