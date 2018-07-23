عاجل

سفيان بالغ يؤكد جاهزيته ويتوعد فريقه السابق

الرياضة
  • -
  • 0
سفيان بالغ يؤكد جاهزيته ويتوعد فريقه السابق
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المستقدم الجديد لشباب بلوزداد، سفيان بالغ، أنّ التحضيرات تسير على أحسن مايرام مع فريقه الجديد، متوعدا بالرد الموسم المقبل على من شكك في قدراته.

وصرح سفيان بالغ، لموقع “كووورة”: “تحضيرات الفريق تسير في ظروف عائلية جيدة، وكل اللاعبين عازمون على تحقيق انطلاقة موسم قوية”.

وأضاف: “التحاق المدرب توفيق روابح، سيقدم الإضافة اللازمة للفريق بالنظر لخبرته، وعلينا نحن اللاعبون تقديم يد المساعدة له”.

وبخصوص طريقة مغادرة فريقه السابق، مولودية الجزائر، صرح بالغ: “الجميع وقف على الإمكانيات التي أظهرتها رفقة المولودية الموسم المنصرم”.

وأضاف: “لم أكن أتوقّع أن أغادر الفريق بتلك الطريقة، وأقول لمن شكك في قدراتي أن موعدنا الموسم المقبل بألوان شباب بلوزداد”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital