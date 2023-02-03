قناة النهار “سفيان بايزيد :”المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون بقلم قناة النهار نشر في 03 فيفري 2023 - 12:25 سفيان بايزيد شارك غرِّد أرسل 19 0 “سفيان بايزيد :”المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RpSQv اقرأ أيضا وزير الشباب والرياضة: الكثير من الشباب والجمعيات يباشرون عملهم التطوعي لتنظيف ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يمتلك 50 غرفة مجهزة لضمان أريحة الزائر قناة النهار 14 جانفي تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة قناة النهار 29 جانفي عين تموشنت: إرتفاع متواصل في أسعار الخشب يرهن مستقبل النجارة قناة النهار 27 جانفي جيجل: النهار ترصد أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق قناة النهار 22 جانفي إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار الغزيرة مع أجواء جد باردة بهذه المناطق قناة النهار 28 جانفي "ممثل حي 917 مسكن بالكاليتوس : هكذا إكتشفنا فاجعة وفـ.ـاة العائلة.."فتحو الباب لقاوه ميت هو وولادوا قناة النهار 16 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي بسبب غياب التكفل.. حالة أصحاب الأمراض النادرة تتأزم يوما بعد يوم قناة النهار 01 فيفري أيمن محيوص: أشكر زملائي والطاقم الفني والجمهور على دعمهم الكبير والفضل لهم في تسجيلي هدفي الأول قناة النهار 13 جانفي