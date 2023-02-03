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قناة النهار

“سفيان بايزيد :”المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون

بقلم قناة النهار
“سفيان بايزيد :”المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون
سفيان بايزيد
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سفيان بايزيد :”المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون

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