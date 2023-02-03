قناة النهار “سفيان بايزيد :”سنستغل الضغط في الجانب الإيجابي بقلم قناة النهار نشر في 03 فيفري 2023 - 12:54 سفيان بايزيد شارك غرِّد أرسل 36 0 “سفيان بايزيد :”سنستغل الضغط في الجانب الإيجابي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7OqaC اقرأ أيضا الدرك الوطني يقوم بتوقيف شخصين بتهمة تعريض حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر قناة النهار 20 جانفي الثلوج تزيّن ولاية البويرة قناة النهار 19 جانفي بن قرينة : لاحظت هذه الأيام موجة منسقة للطـ.ـعن في مؤسسات الدولة من مأجورين للمـ.ـخزن قناة النهار 21 جانفي تيارت / البطاقة المهنية للفلاح .. عصرنة وتسهيل للخدمات وتطوير للقطاع الفلاحي قناة النهار 18 جانفي رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء أذربيجان وفنزويلا وتشيلي بالجزائر قناة النهار 01 فيفري بوقرة : لهذا لم نرى كثيرا من الأهداف في المباريات الأولى والأهم هو الفوز والتأهل قناة النهار 16 جانفي حسين آشيو: صامويل إيتو شخصية كبيرة في كرة القدم وهو من المؤثرين في الفيفا قناة النهار 23 جانفي عين الدفلى .. هكذا حاولت تلميذتان وتلميذ بالمتوسط الحرڤة إلى أوروبا بعد سرقة أموال ومجوهرات قناة النهار 15 جانفي المشجع رضا الفيل: في سابقة تاريخية الرئيس تبون يمنح تذاكر مجانية لنهائي الشان قناة النهار 02 فيفري رضا الفيل: الجمهور الجزائري فريد من نوعه ويملأ الملعب قبل 6 ساعات من إنطلاق المباراة قناة النهار 02 فيفري