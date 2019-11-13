سفيان بكيري صاحب مقولة “يتنحاو ڤاع” حر طليق 

نفى الشاب سفيان بكيري، المعروف بمقولة “يتنحاو ڤاع” أن يكون قد جرى توقيفه من طرف مصالح الأمن، اليوم بالعاصمة.

وقال سفيان بكيري الذي عرفه الجزائريون في بداية الحراك الشعبي، بعبارته المشهورة “يتنحاو ڤاع”، متحدثا لـ”النهار أونلاين”، إنه حر طليق.

وكانت أنباء قد راجت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الشاب “سفيان” قد تم اعتقاله.

وقال بكيري إنه سمع بتك الإشاعات، غير أنه شدد على أن لا شيء مما تم ترويجه صحيح.

وكان الشاب بكيري قد ظهر لأول مرة أمام الجمهور، خلال حديثه عبر شاشة قناة عربية، عندما راح يطلق صيحته الشهيرة “يتنحاو ڤاع”.

وبعد تلك الحادثة، تحول الشاب سفيان بكيري، وهو شاب في الثلاثينيات من العمر، يشتغل “بيتزاريو” في محل للوجبات السريعة، إلى إيقونة للحراك الشعبي.

وبات “سفيان” يرمز للشاب الجزائري الذي يكافح لأجل قوت يومه، ولا ينسيه ذلك السعي وراء “الخبزة”، النضال من أجل ضمان مستقبلٍ أفضل لأولاده.