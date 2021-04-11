سفيان جيلالي: أحزاب النظام السابق ستعود إن بقيت الساحة السياسية فارغة

قال سفيان جيلالي، رئيس حزب الجيل الجديد، أن الأحزاب البوتفليقية ستستغل فراغ الساحة السياسية لتعود بقوة في انتخابات 12 جوان القادمة.

وخلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم، قال جيلالي سفيان، أن حزبه جاء من قلب الحراك وهو حزب ديمقراطي من قلب الحراك.

وأكد ذات المتحدث، أن حزبه تحمل المسؤولية لرفع راية المعارضة الحقيقية ودخول المعترك السياسي.

وعاد جيلالي سفيان إلى بدايات الحراك أين قال ” كان علينا اغتنام الفرصة بعد ذهاب النظام السابق ” مضيفا أن “الحل هو الرجوع إلى الشرعية عن طريق الانتخابات.

وأضاف جيلالي سفيان “للأسف هناك من تهرب من مسؤولية الحوار مع السلطة ومازالوا في الحراك

مشيرا إلى أن هناك رأي عام مبعثر، وهناك من عنده رغبة في الخروج من الأزمة، وهناك من يحارب ويستغل الشباب بلا خجل من أجل تهديد أمن البلاد

وفي ذات السياق قال رئيس حزب الجيل الجديد، أن البعض يدافع عن بعض الدول الأجنبية ومواقفها المعادية للجزائر.

وبالرجوع للانتخابات المقبلة، أكد ذات المتحدث، انه لن يكون مرشحا كنائب في البرلمان مشيرا إلى ان نصف قوائم حزبه ستكون من العنصر النسوي، كما ستكون مفتوحة للمواطنين الذين كانوا في الحراك