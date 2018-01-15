سفيان حيواني: ” الجزائر كبيرة بزاف عليك يا “رحيم””

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، سفيان حيواني، أنّ ما جاء على لسان لاعبه رحيم لا أساس له من الصحة خصوصا أن اللاعب خاض حصة تدريبية واحدة مع المنتخب الوطني، فيما فند مساعده داود عميروش خبر أن يكون وراء هذا المشكل.

وقال مدرب المنتخب الوطني سفيان حيواني في تصريح للنهار قبل تنقل الفريق إلى الغابون :

“رحيم وصل يوم 27 ديسمبر ورفضنا إشراكه في آخر لقاء، لأنه كان عائدا من سفرية، وفي يوم 28 كنا في راحة لذلك لم يتدرب معي”.

وأضاف: ” يوم 29 خضنا مباراة أمام المنتخب السعودي، أين تدربنا في الفترة الصباحية ولعبنا اللقاء مساءً، ثم تنقلنا إلى قطر وخضنا مواجهة قطر..لا أدري أين تدرب معي “رحيم” في كل هذا ؟..لكن الجزائر كبيرة بزاف على رحيم”.