سفيان حيواني: “غامرت بإسمي من أجل بلدي”

إعترف الناخب الوطني الجديد لكرة اليد “سفيان حيواني” بصعوبة المهمة التي تنتظره في بطولة إفريقيا المقررة خلال شهر جانفي القادم.

وقال حيواني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم بعد تعيينه من طرف رئيس الإتحادية لكرة اليد “حبيب لبان”:

“ينتظرني عمل كبير ومسؤولية كبرى خاصة أن البطولة الأفريقية على الأبواب”.

وأضاف : “الأهداف التي وضعتها بالإتفاق مع الإتحادية تهدف إلى إعادة الروح للمنتخب بعد فترة الجمود وأداء مشاركة جيدة “.

“التحدي الآخر هو أن يستمر هذا التألق وتكون بوابة لسنوات إيجابية، لكن البداية ستكون صعبة في البطولة الإفريقية”.

وقال حيواني:” اتفقت مع رئيس الإتحادية على المغامرة باسمي، لكنها مغامرة جميلة من أجل بلدي من أجل رفع التحدي”.

وأضاف : ” أعتقد أن الوقت يسير بغير صالحنا، لكن الأهم أن يستعيد المنتخب روحه والعودة للطريق الصحيح”.