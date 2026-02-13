سفيان شايب يشارك في أشغال منتدى الآلية الإفريقية المنعقد بـ أديس أبابا

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة التقارير الدورية المبرمجة ضمن أشغال الطبعة الخامسة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية.

وحسب بيان الوزارة الجلسة منعقدة اليوم في أديس أبابا، بمشاركة وفد جزائري يترأسه ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول، سيفي غريب.

وشارك سفيان شايب في هذه الجلسة بصفته رئيس لجنة نقاط إتصال الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء( MAEP ).

وإستعرض شايب خلال الجلسة تقريرا حول حصيلة الرئاسة الجزائرية لهذه اللجنة خلال السنة 2025. والتي تميزت بتحقيق عدة انجازات هامة في مجال تعزيز الحوكمة على المستوى القاري، خاصة من خلال برمجة العديد من عمليات التقييم القطري.

وبالمناسبة عدد شايب أهم ما تم تحقيقه خلال فترة رئاسة الجزائر الدورية، مبرزا على وجه الخصوص إعتماد الخطة الإستراتيجية 2025-2028 وتعزيز آليات تقييم الحوكمة. بالاضافة إلى إدماج الحوكمة الإلكترونية كموضوع رئيسي في مسارات التقييم.

كما أشار كاتب الدولة أن الرئاسة الجزائرية عكفت خلال السنة الفارطة على ترقية دور الشباب في مسار الحوكمة وعلى تعزيز الآلية في مجال منع النازعات والانذار المبكر، فضلا عن الحرص على احراز تقدم نوعي في مشروع إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية.

وفي إطار مناقشة هذا التقرير الذي تم إعتماده خلال المنتدى، أثنت الرئاسة الجديدة التي تشرف عليها دولة أوغندا الشقيقة بالمكاسب المحققة لفائدة الآلية خلال السنتين الماضيتين.

كما نوهت من جهتها الوفود المتدخلة والأمانة القارية للآلية بالنتائج الإيجابيّة لرئاسة الجزائر لمنتدى الالية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعلى الدور الريادي لبلادنا في ترقية وتعزيز الحوكمة في قارتنا.