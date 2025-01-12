سفيان شايب يلتقي أفراد الجالية الجزائرية بتونس

أجرى اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، زيارة إلى الجمهورية التونسية، أين إلتقى بأفراد جاليتنا المقيمين بهذا البلد الشقيق.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يندرج هذا النشاط في إطار المتابعة المتواصلة لمخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بأعضاء جاليتنا خلال زيارته لتونس في ديسمبر 2021.

وبهذه المناسبة، أكد كاتب الدولة على التزام الحكومة تجسيد التعليمات الرئاسية القاضية بحماية الجالية الوطنية بالخارج وترقية مشاركتها في التجديد الوطني.

كما مكن هذا اللقاء الذي جرى في جو أخوي وودي من الإطلاع على أوضاع جاليتنا المقيمة بهذا البلد والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

حيث أكد كاتب الدولة، في هذا السياق على بالغ الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لمواطنيها بالمهجر. في إطار إستراتيجية مجددة تضع في قلب منهجيتها التشاركية والإصغاء والاستجابة الفعالة لاحتياجاتها وطموحاتها.

وخلال النقاش التفاعلي، ثمن الجمع الحاضر هذه الزيارة وهذا اللقاء. كما أشادوا بالجهود الملموسة المبذولة والقرارات السامية لرئيس الجمهورية للتكفل الأمثل بانشغالاتهم.