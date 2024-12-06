سفيان شايب يلتقي بالكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج

إلتقى كاتب الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بالكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج.

كاتب الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج،

القاء وحسب بيان الوزارة جرى على على هامش الطبعة الثالثة للمؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد حاليا بالجزائر.

وسمح اللقاء بتأكيد كل العناية السامية التي يحيط بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

كما يندرج هذا اللقاء في إطار استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى تعزيز روابطها مع الوطن الأم وإشراكها بطريقة فعالة في مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة وفي مجال الذكاء الاصطناعي الذي شكل موضوع هذا المؤتمر، بصفة خاصة.

ونوه كاتب الدولة بالحضور المميز لأعضاء جاليتنا في هذا الحدث القاري الهام، وهو ما يعكس مدى تشبثها بالاسهام في المسار التنموي للبلاد.