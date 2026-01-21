سفيان شايب يلتقي مع أفراد من الجالية الوطنية باليونان

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مع أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة باليونان، وهذا بمناسبة الزيارة التي قادته إلى العاصمة اليونانية أثينا لترأس الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-اليونانية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تزامن هذا اللقاء مع احتفالية رأس السنة الأمازيغية التي نظمتها السفارة الجزائرية بأثينا. التي تميزت بأجواء تعكس عمق الموروث الثقافي لبلادنا واعتزاز جاليتنا بهويتها الوطنية. بجميع مكوناتها وكذا تقاليدها الأصيلة والعريقة.

كما شكلت هذه المناسبة فرصة متجددة للاستماع لانشغالات جاليتنا وتبادل الآراء معها حول مختلف اهتماماتها. حيث أكد خلالها كاتب الدولة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز وتقوية الروابط بين الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لمواطنينا المقيمين بالمهجر وتعزيز انتمائهم الوطني وإشراكهم في مسار التنمية الوطنية.

