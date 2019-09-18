سفيان هني: “ليس من السهل اللعب في دوري نجوم قطر” !

أبدى الجزائري “سفيان هني” رغبته في تحقيق الألقاب مع نادي الغرافة في أول موسم له في الدوري القطري.

وقال “هني” في حوار أجراه مع صحيفة “استاد الدوحة”: “أعتقد أننا بدأنا الدوري بصورة جيدة، علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض وأن نلعب مباراة بمباراة، فهدفنا أن نحقق نتائج أفضل من الموسم الماضي”.

وأضاف: “أينما ذهبت ولعبت كان هدفي هو الفوز بالألقاب والأمر لا يختلف مع الغرافة، وأعتقد أن الفريق يسير من حسن إلى أحسن والمستوى يرتفع شيئا فشيء”.

وتابع: “الحمد لله تأقلمت جيدا مع الفهود ووجود قديورة معي في الفريق أمر رائع فهو يعرفني حق المعرف ونتفاهم داخل أرضية الميدان بشكل جيد، كما أنني أتفاهم الآن مع جميع اللاعبين فبدأنا بالتعرف على طريقة لعب كل لاعب”.

وختم كلامه: “ليس من السهل اللعب في دوري نجوم قطر، حيث يوجد فرق لديها رغبة كبيرة في الفوز بالمباريات، فالجميع يلعب الهجوم من دون حسابات”.

كما اشاد هني بتواجد اللاعبين الجزائريين في الدوري القطري وخاصة في هذا البلد الذي لديه مشروع رياضي واضح.