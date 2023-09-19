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الرياضة

سفيان هني يلتحق بالخور القطري

بقلم عزيز طالبي
سفيان هني يلتحق بالخور القطري
هني
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أعلنت إدارة نادي الخور القطري، اليوم الثلاثاء، رسميا تعاقدها مع الدولي الجزائري سفيان هني.

وقالت عبر الصفحة الرسمية لها على “تويتر” أنه نجحت في الظفر بخدمات سفيان هني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي الأهلي.

كما رحّب نادي الخور بنجم اندرلخت البلجيكي سابقا بطريقته الخاصة،عبر فيديو مركب لسفيان هني و هو يتجوّل في معاقل الخور و الملعب الرئيسي الذي يحتضن المباريات الرسمية.

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