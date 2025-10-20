سفيان شايب يستقبل عددًا من أفراد عائلات الجزائريين المتواجدين بقطاع غزة

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، عددًا من أفراد عائلات المواطنين الجزائريين المتواجدين بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية، فقد شدَّد شايب. خلال هذا اللقاء، على بالغ العناية التي توليها السلطات العليا للبلاد لمسألة التكفل بمواطنيها العالقين بقطاع غزة. والراغبين في العودة إلى أرض الوطن. مبرزاً أن هذه المسألة تحظى بمتابعة مستمرة وحثيثة من قبل مصالح الدولة.

وأشار شايب، في هذا السياق، إلى أن الدولة الجزائرية تبقى مجنَّدة ومسخرة لحماية مواطنيها أينما كانوا وحيثما تواجدوا. وهو ما أثبتته من خلال عمليات الإجلاء التي قامت بها خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس التزامها الدائم بخدمة أبنائها في الداخل والخارج.