سفيران جديدان للجزائر بكينيا ولاوس

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، بالموافقة على تعيين سفيري الجزائر الجديدين في كل من جمهورية كينيا وجمهورية لاوس.

أوضح بيان للوزارة، أن الحكومة الكينية وافقت على تعيين فريد وحيد دحمان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا.

وفي بيان آخر، كشف وزارة الشؤون الخارجية، أن حكومة لاوس وافقت على تعيين عز الدين بشقة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية مع الإقامة بهانوي.