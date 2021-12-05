سفيرة ألمانيا في ضيافة والي عنابة

إستقبل والي عنابة جمال الدين بريمي صبيحة اليوم الأحد سفيرة جمهورية ألمانيا ، “إليزابيث وولبرز” والوفد المرافق لها بمقر الولاية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تثمين العلاقات الثنائية في المجال الإقتصادي الذي يمثل أحد المجالات القوية في العلاقات بين البلدين.

وتطرقت سفيرة ألمانيا خلال هذا اللقاء إلى اهتمام دولتها بالشراكة مع الجزائر خاصة في ما يتعلق بحماية المحيط. وخلق إقتصاد دائم بالتعايش مع الطبيعة من خلال حمايتها.

كما تطرق والي عنابة والسفيرة إلى مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي عبر الشريط الساحلي الجزائري.

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