سفيرة ألمانيا والمديرة المقيمة لـ GIZ تحضران عملية جني التمور في بسكرة

استقبل القطب الجنوبي لبرنامج دعم قطاع الزراعة بما في ذلك إدارة المياه ،الصناعة الزراعية و التلوث الزراعي PASA في بسكرة. سفيرة ألمانيا في الجزائر والمديرة المقيمة لـ GIZ الجزائر. أين حضروا عملية جني التمور بمزرعة نموذجية لإنتاج التمور البيولوجية واستعراض تسلق نخيل. وقاموا بزيارة إلى شركة Biodatte المستفيدة من البرنامج لتوضيب وتصدير التمور.

كما قابلت خبيرة مختصة في النوع والاندماج الاجتماعي شركاء البرنامج للتعرف على المبادرات المتخذة في إعادة الاندماج الاجتماعي لعمال الصيد. وغيرهم من الفئات مثل النساء والنظر في التعاون المستقبلي من أجل دعم هذه المجموعات في الاقتصاد الأزرق.

كما إنعقدت بجانت الدورة التكوينية الثانية الموجهة لإطارات ومهنيي القطاع. حيث خصصت هذه الدورة لتحليل البيانات لوضع عدد من التوصيات التي ستوجه المحاور الرئيسية لتحسين نظام التدريب المهني في المنطقة.