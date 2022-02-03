سفيرة أمريكا الجديدة تصل إلى الجزائر لمباشرة مهامها

وصلت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة بالجزائر إليزابيث أولين، اليوم الخميس إلى أرض الوطن لمباشرة مهامها.

وجاء قرار تعيين إليزابيث مور أوبين، كسفيرة جديدة لأمريكا بالجزائر، من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبهذا تخلف إليزابيث، سابقها جون ديروشر الذي كان قد أعلن عن انتهاء مهامه الدبلوماسية يوم 24 أوت من السنة الماضية.

وقالت أوبين لحطة وصولها:”سأضع نصب عيني وسأعمل كل ما بوسعي لإظهار الاحترام لطاقم سفارتي ولمضيفينا الجزائريين، فمن المهم جدا بالنسبة لي أن نقوم بأشياء نظهر من خلالها احترامنا لهذا البلد العظيم”.