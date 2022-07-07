سفيرة أمريكا بالجزائر: “الجزائر أظهرت للعالم ما يمكنها فعله”

أثنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث أوبين، على الطبعة المبهرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، والتي نضمتها الجزائر.

ونشرت سفيرة الولايات المتحدة، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أبدت من خلالها رأيها في تنظيم الجزائر لهذه الألعاب.

وكتب إليزابيث أوبين: “مبروك للجزائر الألعاب المتوسطية الرائعة في وهران، المرافق الجديدة، التنظيم القوي، البراعة الرياضية، وكرم الضيافة”.

وأضاف سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية: “لقد أظهرت الجزائر للعالم ما يمكن أن تفعله”.

كما أرفقت السفيرة إليزابيث أوبين، هذه التغريدة، بصور لحفل اختتام ألعاب البحر المتوسط، وهران 2022.