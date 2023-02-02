سفيرة أمريكا بالجزائر: فتح خط جوي مباشر “الجزائر-نيويورك ” هذه السنة

أكدت إليزابيت مور أوبين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائرعلى تعزيز العلاقات الثنائية القوية القائمة بين البلدين، خاصة في المجال الإقتصادي.

وقالت إليزابيت مور أوبين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريح لـ “وأج”، أنه ومنذ توليها المنصب كانت هناك العديد من المبادرات بين بلدينا. مضيفة، “أنا أعتبر أن العلاقات الثنائية قوية وتعرف أيضا تطورا حيث نعمل على توسيع وتعميق روابطنا في مختلف المجالات”. كما حققنا على وجه الخصوص تقدما معتبرا في علاقاتنا الإقتصادية فضلا عن تحقيقنا لخطوات هامة هذه السنة في مجال الطاقة. وهو قطاع تعاون تقليدي بين بلدينا ولكن أيضا في جميع المسائل الإقتصادية.

وأشارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن القانون الجديد حول الإستثمار يشكل “خطوة مهمة للمضي قدما. واسترسلت تقول “أعتقد أن هذا الإطار الجديد للاستثمار جذاب كثيرا للمؤسسات الأمريكية”. مؤكدة انها ستعمل خلال عهدتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى الجزائر.

من جهة أخرى، أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى احتمال التوقيع على إتفاق حول فتح خط جوي مباشر الجزائر-نيويورك “هذه السنة” بين البلدين.

كما أضافت سفيرة أمريكا بالجزائر”بخصوص التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه حول هذا الموضوع” يمكنني القول أننا في مرحلة تفاوض”. كما أؤكد أن المفاوضات التقنية انتهت وآمل التوصل إلى إتفاق في القريب العاجل خلال هذه السنة”. واسترسلت تقول أن هذه الرحلة المباشرة “ستغير كليا العلاقة الجزائرية-الأمريكية”.

فمن وجهة نظر اقتصادية، إذا كان لدينا رحلة منتظمة فإنها ستسمح بتنقل أفضل للسلع وللأشخاص أيضا. كما ستعمل على تعزيز وتعميق الروابط بين الشعبين.

كما أضافت السفيرة أنه بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي فان هذه الرحلة ستشكل الطريق المباشر نحو الأمم المتحدة”.

الجزائر قوة إقليمية

ولدى تطرقها إلى التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر أن البلدين يعملان في إطار “تعاون وثيق” من أجل “المساهمة في تحقيق السلام في جميع الأرجاء”.

كما أضافت تقول “من الواضح أن الجزائر قوة إقليمية إذ ان كل من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تعملان سويا وبشكل وثيق سواء في المحافل الدولية أو على الصعيد الثنائي للمساهمة في تحقيق السلام في كل مكان. فقد كان للبلدين جهودا إستباقية وواقعية في علاقاتهما مع دول الجوار في محاولة لتعزيز الاستقرار”.

وردا على سؤال حول مساهمة بلدها في الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لتشجيع وتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، أشارت مور أوبين إلى وجود بالفعل تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية من أجل “إعادة تنظيم تعليم اللغة الإنجليزية في 109 جامعة جزائرية”.

كما صرحت “يتعلق الأمر بمجال بالغ الأهمية للتعاون الثنائي. ويسعدنا أن ننضم إلى الجزائر في هذا الجهد لتعليم اللغة الإنجليزية”.

وترى رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الجزائر، أن “ما مجموعه 28.000 جزائري استفادوا السنة الماضية من برامجنا الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية سواء عن بعد أو حضوريا”.

في هذا الصدد,رحبت السفيرة الأمريكية بفتح “مركز أمريكي” جديد في بشار يمكن للجزائريين التوجه إليه “لتعلم هذه اللغة مجانا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور