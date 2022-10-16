سفيرة أمريكا: “سيتم فتح قريبا مركز ثقافي أمريكي في بشار”

أعربت سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، عن أملها في “تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الجزائر في مختلف المجالات”. لاسيما “في الميدان الاقتصادي والثقافي”.

كما اعتبرت اليزابيت أوبين، تدشين لوحة تذكارية للرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، “فرصة للتعريف ببلادها وشعبها وبالصداقة المتميزة والمتينة”. التي “تربط الولايات المتحدة بالجزائر”. وأشادت بهذه الالتفاتة التي حظي بها جون كينيدي “الذي قدم الكثير للقضية الجزائرية”.

في حين، أشارت السفيرة الأمريكية بالمناسبة، إلى أنه “سيتم قريبا فتح مركز ثقافي أمريكي بولاية بشار”. على غرار “المراكز الثقافية الأخرى المتواجدة بكل من الجزائر العاصمة، وهران، ورقلة وقسنطينة”.

بدوره، أبرز الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “المواقف العادلة والشجاعة”. التي مكنت جون كيندي من “كسب قلوب الجزائريين الذين لايزالون إلى يومنا هذا يكنون له كل المودة والاحترام والتقدير”. معتبرا هذه اللوحة التذكارية بمثابة “عرفان طبيعي للجزائر التي لا تنسى أصدقاءها من الذين ساندوها إبان الثورة التحريرية”.