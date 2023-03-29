سفيرة أمريكا مفتونة بجمال جامع الجزائر

شاركت السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين تجربتها عبر حسابها على تويتر زيارتها جامع الجزائر بالجزائر العاصمة.

والتقت السفيرة الأمريكية الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني عميد جامع الجزائر. حيث لم تتردد في إظهار إعجابها بهذا المبنى الديني الشهير على حسابها على Twitter.

ويقع المسجد الكبير بالجزائر ، المعروف أيضًا باسم جامع الجزائر، في المحمدية أكبر مسجد في إفريقيا. وثالث أكبر مسجد في العالم. مئذنته هي الأطول في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 265 مترًا، وتتوزع على 37 طابقًا. ما يوفر منظر رائع للزوار.

وتأثرت الدبلوماسية الأمريكية بجمال هذا المكان، بتعبير أدق، المنظر من أعلى المئذنة.

كما شاركت السفيرة تغريدة على حسابها الرسمي على Twitter. وأعربت ممثلة الولايات المتحدة عن إعجابها بجامع الجزائر بقولها: “يا لها من زيارة جميلة لجامع الجزائر. حيث التقيت بالشيخ مأمون القاسمي. كان منظر الجزائر العاصمة رائعا ويخطف الأنفاس “.