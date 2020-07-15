سفيرة أندونيسيا:”تربطنا مع الجزائر علاقات اقتصادية تجارية ودينية جيدة”

الوطني
  • -
  • 0
سفيرة أندونيسيا:”تربطنا مع الجزائر علاقات اقتصادية تجارية ودينية جيدة”
بقلم خالد زوبيري

وصفت“سفيرة ماشروسة”، السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية أندونيسا، العلاقات الجزائرية الأندونيسية بـ “الجيدة”.

وقالت السفيرة عقب نهاية زيارة الوداع، التي أدتها لرئيس الجمهورية، أن الجزائر وأندونيسيا تجمعهما علاقات إقتصادية، تجارية، دينية، وثقافية جيدة .

هذا وأعبرت السفيرة عن حزنها لمغادرة الجزائر نهاية هذا الشهر، وسعادتها في الوقت نفسه بـالـ4 سنوات التي قضتها فيها.

وتجدر الإشارة، إلى أن “سفيرة ماشروسة”، أدت ظهر اليوم، زيارة وداع لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة انتهاء مهامها في الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=853805

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com