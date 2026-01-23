سفيرة الأمم المتحدة للنهار : الجزائر لها دورٌ بطولي و نموذج يحتذى بهِ

أكدت سفيرة الأمم المتحدة بالجزائر، سافينا كلوديا أماصاري خلال استضافتها اليوم في برنامج “الجزائر كما يراها العالم” للاعلامية هناء غزار بوعكاز الذي تبثه قناة النهار، أن الجزائر تُعد نموذجًا ناجحًا في عدة مجالات تنموية، مشيدةً بالدور المحوري الذي تلعبه على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت السفيرة أن الجزائر حققت إنجازات معتبرة في مجال السكن، معتبرةً أن التجربة الجزائرية في هذا القطاع تمثل مثالًا يُحتذى به، خاصة من حيث التخطيط، تعبئة الموارد، وضمان الحق في السكن الكريم لفئات واسعة من المجتمع.

وفي السياق ذاته، نوّهت المتحدثة بقدرة الجزائر على حُسن استغلال مواردها الطبيعية والبشرية، مؤكدة أن السياسات المعتمدة مكّنت من تحويل هذه الموارد إلى مشاريع تنموية تخدم المواطن وتُعزز الاستقرار الاجتماعي.

دور بطولي في إفريقيا وبلدان الجنوب

وفي حديثها عن السياسة الخارجية، وصفت سفيرة الأمم المتحدة الدور الجزائري في القارة الإفريقية بـ*“البطولي”*، لاسيما في ما يتعلق بدعم بلدان الجنوب، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما عبّرت عن انبهارها بالعمل الذي تقوم به الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، مشيدةً بالمشاريع التي تم إطلاقها لفائدة عدد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الصحة، التعليم، والتكوين.

الحقيقة حول اللاجئين الصحراويين

وفي ملف اللاجئين الصحراويين، كشفت سفيرة الأمم المتحدة أنها قامت بزيارة ميدانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري، مؤكدةً أنها اكتشفت الحقيقة على أرض الواقع، واطلعت عن قرب على ظروف عيشهم، وكذا الجهود التي تبذلها الجزائر بالتنسيق مع الهيئات الأممية لضمان حقوقهم الإنسانية وأنه يتم التكفل بهم بشكل كلي من طرف السلطات الجزائرية

تاريخ مشرف في دعم حركات التحرر

كما ذكّرت الدبلوماسية الأممية بالدور التاريخي الذي لعبته الجزائر في تصفية الاستعمار، مشيرة إلى أن الجزائر كانت ولا تزال داعمًا ثابتًا لحركات التحرر في عدة دول، انطلاقًا من مبادئها الراسخة في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وفي ختام المقابلة، أكدت سفيرة الأمم المتحدة أن الجزائر تحظى بمكانة معتبرة داخل المنظومة الدولية، بفضل مواقفها المتوازنة، التزامها بالقيم الأممية، ودورها الفعال في إحلال السلم ودعم التنمية، معتبرةً أن ما حققته الجزائر يجعلها شريكًا موثوقًا ونموذجًا إيجابيًا في المنطقة.