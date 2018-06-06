سفيرة الجزائر بالبرتغال: “ماجر أكثر شعبية هنا..”!

كشفت سفيرة الجزائر بالبرتغال فتيحة سلمان، أن البرتغاليين يملكون علاقات طيبة مع الجزائريين وأن الناخب الوطني رابح ماجر اكثر شعبية بالبرتغال.

وقالت سعادة السفيرة لدى استقبالها وفد المنتخب الوطني أمس بلشبونة:”لا يوجد أي مشكل لحضور المنتخب الوطني، بالعكس بالبرتغاليين لديهم علاقة وطيدة بالجزائريين”.

وأضافت: “والسبب يعود إلى المشوار الطيب لمدرب المنتخب رابح ماجر المعروف أكثر في البرتغال”.

ومن المنتظر أن يواجه الخضر المنتخب البرتغالي، وديا غدا الخميس بلشبونة في غطار تحضير رفقاء رونالدو لمونديال روسيا 2018.