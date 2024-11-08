سفيرة الجزائر تناقش تعزيز التعاون مع وزير الداخلية السلوفيني

عقدت سفيرة الجزائر بسلوفينيا صبرينة باي، اليوم إجتماع مجاملة مثمر مع بوستيان بوكلوكار، وزير الداخلية في سلوفينيا.

تناولت المناقشات الأسس القوية للعلاقات الجزائرية السلوفينية، وناقشت سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة والسلامة العامة. في اجتماع يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الجزائرية السلوفينية وتفاني بلدينا في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا.

كما أكد الطرفان إلتزامهما بتعزيز التفاهم المتبادل وبناء شراكة قائمة على القيم والأهداف المشتركة.