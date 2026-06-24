سفيرة الدانمارك تشيد بجودة العلاقات الثنائية مع الجزائر

اشادت سفيرة مملكة الدانمارك كاترين فروم هوير بجودة العلاقات الثنائية بين الجزائر والدانمارك. وبما تحقق من تقدم خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما خاصة في مجال الصحة والصناعة الصيدلانية. وقضايا الهجرة والتعاون الاقتصادي والطاقات المتجددة الى جانب التعاون الثقافي.

وأشارت سفيرة الدانمارك عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أن “علاقتنا ممتازة ولدينا أسس متينة لمواصلة تعزيزها”. “في ختام مهامي بالجزائر حظيت بشرف استقبال من قبل الرئيس تبون وهو شرف كبير اعتز به”. “اغادر الجزائر وانا احمل كل التقدير والاحترام لهذا البلد وشعبه واترك هنا جزءا من قلبي على أمل أن تتاح لي فرصة العودة اليه في المستقبل”.

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