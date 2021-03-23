سفيرة الدنمارك بالجزائر: نمتلك إمكانيات للتعاون في مجالي الصناعة الغذائية والطاقة

كشفت سفيرة الدنمارك بالجزائر، فانيسا فيغا سانز، أن الدنمارك والجزائر يمتلكان مؤهلات للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الغذائية.

جاء هذا خلال زيارة السفيرة لمصنع الأدوية الخاصة بمرض السكري “نوفو نورديسك-ألداف أس بي آ” بالمنطقة الصناعية واد عيسي.

وأوضحت السفيرة، أن الشراكة بين البلدين في قطاع الصحة متطورة جدا، وهناك مؤهلات أخرى للتعاون في قطاع الصناعات الغذائية.

وأضافت السفيرة، أن الدنمارك لديها العديد من الحلول لتحسين الإنتاجية، خاصة مجال الإنتاج المستدام الذي يحافظ على البيئة.

وكشفت أنه يمكن إقامة شراكات في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية الذي يتوفر على عديد المؤهلات للتعاون.

وأبرزت السفيرة، أن سياسة بلدها في سبيل خفض نسبة الإعتماد على المحروقات قد آتت ثمارها من خلال تقديم العديد من الحلول في مجال الطاقات المتجددة لا سيما الهوائية.

وبالتطرق للشراكة في قطاع الصحة أكدت السفيرة انه يتميز بالتعاون الوثيق بين البلدين، مضيفة أنه قطاع هام في الإبتكار وخلق الثروة ومناصب الشغل.