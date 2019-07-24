سفيرة الدنمارك تودع الجزائريين

ودعت السفيرة الدنماركية في الجزائر، جولي بروزان يورجينسين الجزائريين في منشور عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، بعد نهاية مهمتها كسفيرة.

وقالت السفيرة يورجينسين:” مهمتي كسفير الدنمارك في الجزائر وتونس تقترب من نهايتها، لقد كان لشرف كبير وسرور في إعادة فتح السفارة الملكية الدنماركية في الجزائر والعمل على تعزيز العلاقات بين بلدينا.

في هذه المناسبة، أود أن أعرب عن خالص شكرنا نيابة عن فريق السفارة بأكمله على الترحيب والدعم الصداقة التي عشناها هنا.

وقالت:” آمل أن أعود قريباً إلى هذا البلد الجميل مع رسالتي الجديدة بصفتي مبعوثًا خاصًا للدنمارك لمنطقة الساحل والسفير المغاربي والمتجول إلى ليبيا الذي سأتقلده في الأول من سبتمبر”.