سفيرة السودان تشيد بمواقف الجزائر وتختتم مهامها برسالة امتنان

اختتمت سفيرة السودان لدى الجزائر، نادية محمد خير عثمان، مهامها الدبلوماسية بزيارة وداع لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبّرت خلالها عن تقديرها العميق لمواقف الجزائر الداعمة لبلادها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي تصريح أدلت به عقب الاستقبال الذي خصها به رئيس الجمهورية هذا الأحد، نقلت السفيرة تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مشيدة بوقوف الجزائر حكومة وشعبًا إلى جانب السودان في مختلف الظروف والتحديات.

وأكدت أن هذه المواقف “تعكس القيم والمبادئ الأصيلة التي يتحلى بها الشعب الجزائري”، مشيرة إلى أن الرئيس تبون أعرب من جانبه عن رغبته في مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بما ينسجم مع عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

كما نوهت نادية محمد خير بنتائج التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية، مشيرة إلى مشاريع توثيقية مشتركة، أبرزها إصدار أول كتاب يوثق لدور السودان في دعم الثورة الجزائرية.

وفي ختام تصريحها، عبرت السفيرة عن شكرها للسلطات الجزائرية على الدعم الذي حظيت به طيلة فترة مهامها، مؤكدة أنها ستغادر الجزائر وهي تحمل أطيب الذكريات واحترامًا كبيرًا للشعب الجزائري.