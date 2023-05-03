سفيرة السودان تنوه بموقف الجزائر اتجاه أزمة بلادها

استقبل كمال بلخضر، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط. أمس الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، سفيرة السودان لدى الجزائر نادية محمد خير عثمان.

وبعدما أعربت سعادة السفيرة عن اعتزازها بهذا الاستقبال، أشادت بالدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر للسودان. حيث نوهت بموقفها المتوازن تجاه الأزمة التي تمر بها بلادها.

وفي هذا السياق، ذكر بلخضر بموقف الجزائر الذي يدعو جميع الأطراف السودانية. إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتطرق إلى واقع المشاريع الكبرى التي تجسده. على غرار فتح خط ملاحي مشترك وغيره من المشاريع التي تمهد الطريق نحو العمق الإفريقي.