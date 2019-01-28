سفيرة السويد بالجزائر تزور جناح الأمن الوطني بقصر المعارض

قامت سفيرة السويد بالجزائر ماري كلير سوارد كابرا، صبيحة يوم الإثنين، بزيارة لجناح الأمن الوطني بقصر المعارض – الصنوبر البحري- الجزائر.

زيارة السفيرة جاءت على هامش الصالون الدولي للسلامة والوقاية المرورية المنظم من 28 إلى 30 جانفي 2019.

حيث تلقت ماري كلير سوارد كابرا، شروحات وافية من قبل نائب مدير الوقاية المرورية بالأمن الوطني، حول مخطط المديرية العامة للأمن الوطني في ميدان السلامة المرورية.

كما اطلعت على مختلف المعدات والتجهيزات المسخرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لأجل ضمان السلامة المرورية للمواطن.