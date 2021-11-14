سفيرة النمسا: “عازمون على تعزيز علاقات التعاون التجاري والثقافي مع الجزائر”

قدمت السفيرة كريستين موزر، اليوم الأحد، أوراق اعتمادها كسفير معتمد لجمهورية النمسا في الجزائر إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قالت السفيرة، إن اللقاء الذي جمعها بالرئيس تبون كان “مثمرا”، حيث ذكر خلاله الرئيس بالعلاقات “العريقة والمتينة” التي تجمع البلدين، والتي تعود إلى سنوات الثورة التحريرية، مشيرة إلى أنه “تم الاتفاق على بعث وتوطيد هذه العلاقات في المجال التجاري والتبادل الثقافي”.

هذا وعبرت ذات المتحدثة عن “سعادتها بالاستماع الى رئيس الجمهورية الذي تحدث عن النمسا كبلد أوروبي محبوب جدا في الجزائر”.

كما أكدت سفيرة النمسا، عزم بلادها على تعزيز التعاون مع الجزائر في المجال التجاري والتبادل الثقافي.

واختتمت السفيرة تصريحاتها قائلة: “أعتقد أننا كبلد عضو في الاتحاد الأوروبي، من المهم جدا أن نلمس الاهتمام الجزائري بالتعاون معنا ومع الاتحاد الأوروبي”.