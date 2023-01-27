سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر تدعم الخضر في مواجهة كوت ديفوار

أبدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر، إليزابيث أوبين، دعمها للمنتخب الوطني للمحليين، في مباراة ربع نهائي الشان.

ونشرت السفيرة الأمريكية بالجزائر، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قالت فيها: “حظ موفق الليلة للأفناك في الربع نهائي”.

وأرفقت السفيرة إليزابيث أوبين، هذه التغريدة، بصورة لها إلى جانب زوجها، بقميص المنتخب الوطني.

يدكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه أمسية اليوم الجمعة، كوت ديفوار، ضمن ربع نهائي الشان، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.