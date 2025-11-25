سفيرة الولايات المتحدة تجتمع بمسؤولي شركتي ألنفط وسوناطراك

اجتمعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إلزابيت مور أوبين مؤخرًا مع مسؤولي شركتَي ألنفط وسوناطراك لبحث سبل تعزيز التعاون الطاقوي بين الولايات المتحدة والجزائر.

وتناول لقاء السفيرة الفرص المشتركة بعد المشاركة الأمريكية القوية في معرض NAPEC لهذا العام. حيث سجّل عدد غير مسبوق من الشركات الأميركية حضورًا وتفاعلًا مع الفاعلين في قطاع الطاقة بالجزائر.

كما أشارت إلى اطلاع بلادها إلى مواصلة الشراكة ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

