سفيرة بريطانيا تؤدي زيارة وداع للرئيس تبون

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سعادة سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، شارون واردل.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن السفيرة أدت زيارة وداع للرئيس تبون عقب انتهاء مهامها بالجزائر.

وكان رئيس الجمهورية قد ترأس اليوم، مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من اليابان، البرازيل، ماليزيا سيراليون وكازاخستان.

وجرت المراسم بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.