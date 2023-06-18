سفيرة تركيا تؤدي زيارة وداع للوزير الأول إثر انتهاء مهامها بالجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن ين عبد الرحمان، اليوم الأحد 18 جوان 2023 بقصر الحكومة، ماهينور أوزدمير غوكتاش، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، التي أدت له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامها بالجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد كان اللقاء فرصة للطرفين للتعبير عن الارتياح للمستوى الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين، ولتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-التركية في شتى المجالات، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

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