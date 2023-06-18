سفيرة تركيا تؤدي زيارة وداع لڨوجيل بعد تعيينها وزيرة بحكومة أردوغان

استقبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، صبيحة اليوم الأحد، سفيرة جمهورية تركيا لدى الجزائر، ماهينور اوزديمير غوكتاش، التي أدت له زيارة وداع إثر انتهاء مهامها ببلادنا.

وحسب بيان لمجلس الأمة، تم تعيين السفيرة، وزيرة في الحكومة التركية بعد انتخاب رجب طيب اردوغان رئيسا للجمهورية التركية لعهدة ثالثة.

وتقدم صالح قوجيل بتهانيه للسيدة ماهينور اوزديمير غوكتاش على تعيينها عضوا في الحكومة التركية. وذكر بالعلاقات النوعية المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين اللذان يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية يجب تعميقها أكثر.

وهي العلاقات التي تعرف نقلة نوعية من حيث التنسيق والتعاون في مختلف المجالات تماشيا والارادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين.

معددا مجالات التعاون بين البلدين التي ترجمتها الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

كما ذكر رئيس مجلس الأمة ذكر بمواقف الجزائر تجاه عديد القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وضرورة تكثيف آليات التعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي بين البلدين وبينهما والقارة الافريقية.

كما عاود التأكيد على أهمية تفعيل دور دول عدم الإنحياز خاصة في السياق الدولي الراهن وتداعياته السياسية والاقتصادية.

ومن جهتها، نوهت السيدة ماهينور اوزديمير غوكتاش، بالعلاقات الجزائرية – التركية مستشرفة كونها مدعوة لمعرفة مزيد من التدعيم في ظل السياسة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون. وفي ظل الوهج الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية. واستعادة الجزائر لموقعها الريادي في المحافل الدولية.