سفيرة تركيا: علاقات التعاون مع الجزائر جيدة.. التبادل التجاري بلغ 5 مليار دولار

أكدت سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزدمير غوكتاش، أن علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا قد تكثفت خلال السنوات الأخيرة. مشيرة إلى أن ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر في جميع المجالات.

وفي تصريح صحفي عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، بعد انتهاء مهمتها في الجزائر، أوضحت السفيرة التركية أن علاقات التعاون بين البلدين سجلت نتائج إيجابية بفضل الزيارات رفيعة المستوى. بما في ذلك زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر وزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى تركيا.

كما أشارت إلى أن هذه الزيارات شهدت توقيع عدة إتفاقيات مهمة وإستراتيجية. معربة عن أملها في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وأشارت الدبلوماسية التركية، من جهة أخرى، إلى وجود حوالي 1.560 شركة تركية في الجزائر مقابل 900 فقط في جانفي 2020. مؤكدة أن حجم التبادل التجاري قد إرتفع هو كذلك بشكل ملحوظ، من 3.3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار حاليا، مع الأمل في تحقيق 10 مليارات دولار في المستقبل القريب.

وقد أكدت غوكتاش أنها تشرفت كثيرا بتلقيها وسام “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني الذي منحه لها الرئيس تبون.

كما أكدت أنه “كانت مفاجأة بالنسبة لي، حيث أنها المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يتلقى فيها سفير هذا الوسام. وهذا ما يؤكد حقا الصداقة والأخوة التي تجمع الجزائر وتركيا وكل العمل الذي تم القيام به من قبل البلدين”.

وتابعت قائلة “أشكر كثيرا الرئيس تبون والحكومة والشعب الجزائري على صداقتهم وأخوتهم”، مضيفة: “بالنسبة لي، الجزائر هي أكثر من مجرد بلد صديق وشقيق، إنها بلد أقمت فيه العديد من العلاقات الإنسانية والاجتماعية. أنا فعلا أحمل الجزائر في قلبي وأنا أغادرها”.

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