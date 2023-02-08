سفيرة تركيا في الجزائر.. “شكرا للرئيس تبون وللشعب الجزائري على تضامنه”

قالت سفيرة تركيا في الجزائر ماهينور أوزدمير ، اليوم الأربعاء، إن بلادها تمر بظروف جد صعبة، بعد الزلزال المدمر. كما أشارت السفيرة، إلى أن 10 ولايات تضررت كثيرا في تركيا.

وأكدت، السفيرة بالجزائر ماهينور أوزدمير، في كلمة لها على هامش مراسم توقيف قوجيل على سجل التعازي، أن الجزائر أول من استجاب لنداء الاستغاثة. حيث قدمت شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري. وهذا على كل الدعم المعنوي والمادي والتضامن الذي تلقوه منهم.

ووقع، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على سجل التعازي. إثر الزلزال الذي ضرب تركيا.

كما حضر مراسم التوقيع كل من وزيرة التضامن كوثر كريكو وسفيرة تركيا.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، عن آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية المتواجدة في كل من تركيا وسوريا. وهذا في إطار تقديم يد العون والمساعدة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. مخلفا الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

كما أوضح بيان الحماية المدنية، أن في تركيا تم انتشال 19 ضحية، بمنطقة أديامان. حيث تم إنقاذ وإخراج 5 أشخاص أحياء تحت الردوم، و14 أشخاص متوفيين.

أما في سوريا، فتم انتشال 7 ضحايا بمنطقة حلب على مستوى منطقة بستان قصر المشارقة. أين تم إنقاذ شخص من جنس ذكر تحت الردوم على قيد الحياة، وانتشال 6 أشخاص متوفين تحت الأنقاض.