سفيرة تركيا: مستعدون لفتح مدرسة ومركز ثقافي تركي بالجزائر

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد هاني، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أزديمير غوكتاش.

وشكل هذا اللقاء سانحة لتباحث واقع العلاقات الثنائية التي تستند إلى تاريخ مشترك يجمع البلدين منذ قرون. وكذا لاستعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه لاسيما على المستوى البرلماني من خلال تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات.

وبعدما قدم محمد هاني لمحة عن المجلس الشعبي الوطني والإصلاحات السياسية الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تطرق إلى ملف الشراكة مع تركيا حيث أكد بأنه ما فتئ يتعزز خصوصا بعد الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات.

وأضاف هاني بأن الجزائر تولي اهتماما كبيرا لإقامة شراكة اقتصادية رابح-رابح مع تركيا. لاسيما وأن الفرص متاحة لذلك وبالأخص في مجالات الصناعة، السياحة، الطب والتعليم العالي.

وبالمناسبة عبر رئيس اللجنة، عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء عديد القضايا، كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية. ودعا إلى مواصلة التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

من جهتها، ثمنت سعادة السفيرة ما حققه البلدان في تعاونهما الاقتصادي والتجاري، وأبدت استعداد بلادها لفتح مدرسة ومركز ثقافي تركي بالجزائر.

كما أعربت عن تفاؤلها بمستقبل واعد للتعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية ويعزز حظوظ نجاح المشاريع المشتركة.