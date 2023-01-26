سفيرة تركيا: هذه أهم الممارسات التي سندينها خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي

صرحت سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور اوزدمير غوكتاس، اليوم الخميس، أن بلادها ومن خلال مشاركتها في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ستدين العديد من الممارسات.

وأوضحت السفيرة، في تصريح للنهار اونلاين، أنه ومن بين هاته الممارسات حرق المصحف الشريف في الدنمارك وتمزيقه في هولندا.

بالإضافة إلى الممارسات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في اليونان وكذا بعض دول العالم.

كما سيتحادث المشاركون أيضا عن الاسلاموفوبيا وتنامي العائلة ضد الإسلام والمسلمين في بعض دول العالم.

من جانب آخر عبرت سفيرة تركيا لدى الجزائر عن سعادتها لتنظيم الدورة الحالية لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر. خاصة وأنه تم تسليمها رئاسة الدورة الحالية من طرف تركيا.