سفيرة تيمور الشرقية بالأمم المتحدة: المغرب يحاول تزوير الواقع فيما يتعلق بحق الصحراويين

وجهت للبعثة الدائمة لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، لدى الأمم المتحدة، رسالة قوية ردا على ممثل المغرب بخصوص اعتداءات ثغرة الگرگرات.

وتأسفت بشدة للمحتوى غير المناسب وغير المقبول لرسالة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الموجهة لرئيس مجلس الأمن.

وأكدت السفيرة ماريا ايلينا دوخيسوس بيريز، اعتراف تيمور – ليشت بحقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأثنت على النداءات المستمرة التي يوجهها مجلس الأمن إلى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون ومواصلة المشاورات لتحقيق حل سياسي.

وأكدت أن العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، تشير إلى جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية.

وتثبت قرارات الأمم المتحدة هذه محاولة المغرب تزوير الواقع وتضليل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالحقائق الراسخة حول جبهة البوليساريو.

بالإضافة إلى ذلك، طوال السنوات الماضية، أحيلت رسائل جبهة البوليساريو إلى مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وحظيت بقبول ايجابي.

وأقامت تيمور – ليشت علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية في 2002 وتعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي لشعب الصحراء الغربية.

وكررت جمهورية تيمور – ليشت دعمها الكامل للحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.