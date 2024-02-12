سفيرة صربيا: توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع الجزائر

أكدت السفيرة الجديدة لجمهورية صربيا لدى الجزائر، آنا بيتكوفيتش، تصميم بلادها على ترقية علاقات الشراكة والتعاون وتعزيز الحوار السياسي مع الجزائر.

وقالت سفيرة صربيا، في تصريح أدلت به عقب إستقبالها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كان لي الشرف أن أقدم اليوم إلى رئيس الجمهورية أوراق إعتمادي الموقعة من قبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. الذي عينني كسفيرة فوق العادة لصربيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما أعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية على “الترحيب الكبير واللقاء المتميز” الذي خصها به. وأضافت قائلة “إنه لشرف كبير وفخر وامتياز أن أمثل جمهورية صربيا لدى الجزائر. فبلدينا يتقاسمان 62 سنة من العلاقات الدبلوماسية التي تأسست خلال الثورة التحريرية المجيدة والتي إرتقت إلى علاقات صداقة”.

و أكدت في سياق ذي صلة، أن صربيا مصممة على توطيد علاقات الشراكة والتعاون وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين. مضيفة أنها ستلتزم خلال مهمتها الدبلوماسية بالجزائر بـترقية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الجزائري والصربي. و كذا العمل على تحقيق رؤية مستقبلية مشتركة.

للإشارة، فقد حضر مراسم الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.