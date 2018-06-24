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سفيرة كندا بالجزائر ترافق طيار الجويّة رحلة مونتريال الجزائر

أخبار الجزائر
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سفيرة كندا بالجزائر ترافق طيار الجويّة رحلة مونتريال الجزائر
بقلم إيمان ض

رافقت السفيرة الكندية بالجزائر “باتريسيا ماكولاغ” طيار الجوية الجزائرية في رحلة من مونتريال إلى الجزائر.

ونشرت السفيرة صورا لها من الرحلة على متن الطائرة، وأرفقتها بتعليق.
قالت فيه : “إنّ لمن دواعي سروري أن أرافق طيار الجوية الجزائرية”.
كما شكرت الجميع على هذه الفرصة التي وصفتها بالعظيمة.

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