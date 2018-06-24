سفيرة كندا بالجزائر ترافق طيار الجويّة رحلة مونتريال الجزائر

رافقت السفيرة الكندية بالجزائر “باتريسيا ماكولاغ” طيار الجوية الجزائرية في رحلة من مونتريال إلى الجزائر.

ونشرت السفيرة صورا لها من الرحلة على متن الطائرة، وأرفقتها بتعليق.

قالت فيه : “إنّ لمن دواعي سروري أن أرافق طيار الجوية الجزائرية”.

كما شكرت الجميع على هذه الفرصة التي وصفتها بالعظيمة.